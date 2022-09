Cinque Stelle, comizio di chiusura a Isernia in collegamento con Roma

Il Movimento Cinque Stelle ha chiuso la sua campagna elettorale a Isernia, nel Parco della stazione, in collegamento con Roma dove di li a poco avrebbe parlato Giuseppe Conte. Il tema portante della serata è stato quello della appartenenza al territorio. I candidati dei Cinque Stelle al parlamento sono tutti molisani e conoscono la gente e le criticità del Molise. Cosa che non si può dire dei candidati del Centrodestra piovuti dall’alto e destinati a sparire dopo il voto, come successe con Laloggia e Berlusconi, eletti al Senato in Molise e mai visti dopo la loro elezione. Ottavio Balducci, avvocato isernino, candidato al Senato e amico personale di Conte ha chiuso il comizio passando la parola proprio al leader nazionale dei Cinque Stelle, a Roma.

