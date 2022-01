Cinque ore di interrogatorio a Roma per Camillo Colella

E’ durato cinque ore l’interrogatorio di garanzia dell’imprenditore isernino Camillo Colella, arrestato per bancarotta fraudolenta. Presente il suo avvocato Alessandro Diddi, il patron delle acque minerali ha risposto a tutte le domande del Gip di Roma, fornendo la sua versione dei fatti sulle numerose contestazioni della Guardia di Finanza che avevano portato al suo arresto, con l’accusa di bancarotta fraudolenta per l’impresa Como Srl. Alla fine dell’interrogatorio, Colella è stato riportato a Isernia, mentre il suo avvocato ha preannunciato per i prossimi giorni la richiesta di scarcerazione al tribunale del riesame di Roma.