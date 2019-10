Cinque nuovi alberi trovano casa in piazza Musenga (FOTO E VIDEO)

Essenze messe a dimora dall’assessore Cretella ed altri amministratori: andranno ad arricchire la biodiversità del parco

CAMPOBASSO. L’aria cittadina e il giardino di piazza Musenga a Campobasso saranno impreziositi dalla presenza di cinque nuovi alberi messi a dimora questa mattina dall’assessore all’Ambiente, Simone Cretella, ed altri rappresentanti dell’amministrazione, tra cui il presidente del Consiglio comunale, Antonio Guglielmi. Si tratta di un Sorbo, un platano, un Ibisco, un Ontano napoletano e una Berretta del prete che andranno a ripopolare le zone rimaste scoperte nel corso degli ultimi anni. Le piante sono state selezionate tra le specie autoctone ed andranno ad arricchire ulteriormente la biodiversità del parco affinché torni, negli anni a venire, agli splendori di un tempo. A questa iniziativa, come già annunciato dall’amministrazione, ne seguiranno altre per una campagna di forestazione urbana, per la quale il Comune di Campobasso si avvarrà della fattiva collaborazione dei vivai forestali regionali che metteranno a disposizione le piante coltivate nei vivai di Campochiaro e Petacciato.