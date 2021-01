Cinque indirizzi per una scuola: “Entra a far parte dell’Alberghiero di Termoli”

Quando si varca la soglia della porta il primo pensiero è che non ci si trova in una scuola, ma si sta entrando a casa.

Il sorriso del personale, il chiacchiericcio dei ragazzi e le battute con i professori lo rendono amichevole, ma è quando si entra nelle aule che inizia la vera magia.

“Il nostro lavoro è quello di formare i professionisti del domani”, ripetono i professori e la dirigente scolastica Maricetta Chimisso. Ma nella frase non c’è nessuna forma di autoreferenzialità. “Al centro ci sono sempre i ragazzi – spiega la Chimisso – e noi non facciamo altro che dare voce al loro talento in maniera che possa esprimersi a 360 gradi”. Sì perché all’Alberghiero di Termoli quello che “fa scuola” è il realizzare i propri obiettivi.

Lo sanno bene i ragazzi che si sono diplomati negli scorsi anni, “c’è chi sta già lavorando in ristoranti e bar importanti o presso alberghi anche del nord Italia – ha continuato la dirigente scolastica – ma c’è anche chi sta tornando da noi a lavorare, anche in veste di docenti, giovanissimi e motivati. Perché la nostra scuola dà la possibilità di inserirsi subito nel mondo del lavoro”.

Una offerta formativa, quella dell’Alberghiero di Termoli, che si fonda su “cinque pilastri. C’è cucina ed enogastronomia che è un po’ il nostro cavallo di battaglia e che forma i futuri chef. C’è arte bianca e pasticceria per apprendere le basi e i trucchi del mestiere dei pasticceri e di tutti coloro che lavorano nel mondo della panificazione. Due settori che i ragazzi amano definire come un’arte”.

E ancora l’indirizzo in bar, sala e vendita che forma i professionisti che andranno a lavorare nei bar e nelle sale degli hotel, o anche nel settore della sommellerie e accoglienza turistica che, invece, realizza il sogno di chi ha scelto una carriera nel mondo del turismo che possa essere una guida turistica, la direzione degli hotel o lavorare per le compagnie aeree.

E da quest’anno l’offerta formativa dell’Istituto Alberghiero si è ampliata di una vera e propria Gara con il futuro. “Gara – ha proseguito la Chimisso – sta per Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale ed è il nuovo indirizzo di studi che abbiamo presentato quest’anno. Portare avanti gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 attraverso uno dei nostri indirizzi formativi è motivo di grande orgoglio. La sostenibilità ambientale e il futuro delle risorse idriche sono dei temi importanti anche per un territorio fortemente vocato all’agricoltura come il nostro.

Il nostro obiettivo – ha continuato la dirigente scolastica – è quello di portare avanti una scuola inclusiva e, come detto, non autoreferenziale, pensando i ragazzi con le loro ambizioni e i loro talenti. Siamo consapevoli che saranno proprio loro i professionisti del domani. Il nostro compito è solo quello di coltivarne e curarne il talento, offrendo una scuola inclusiva e innovativa con nuovi laboratori e nuove strutture in quella che è la nostra naturale propensione a dare sempre di più”.

Sono aperte le iscrizioni, entra a far parte anche te dell’Istituto Alberghiero di Termoli. Contattaci allo 0875705285 o visita il sito internet www.alberghiero.edu.it.