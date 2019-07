Cinque cuccioli bisognosi di affetto cercano casa

REDAZIONE

Gli animali fanno parte di una cucciolata di nove cagnolini abbandonata evidentemente da una autentica bestia in un cassonetto dell’immondizia a Ceppagna. Quattro non ce l’hanno fatta, i cinque superstiti sono stati salvati da Antonio che li ha raccolti dal cassonetto e li sta accudendo con amore. Adesso però non può tenerli tutti e quindi sta cercando amanti degli animali pronti ad ospitarli. Sono stati tutti visitati dal veterinario, sono di taglia media ed hanno circa due settimane di vita. Per info e adozioni contattare il 331 1278517.