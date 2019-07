Cinque bombe rinvenute nel Pescarese, interviene ditta isernina

È stata un’azienda isernina a intervenire dopo il ritrovamenti di cinque bombe che hanno destato preoccupazione tra i cittadini di Pescara. Cinque residuati bellici della seconda guerra mondiale sono stati individuati nel capoluogo abruzzese, in via Lago di Campotosto, all’interno di un cantiere in cui erano in corso operazioni di scavo. Sul posto, su richiesta della Prefettura, è arrivato da Roma il genio militare, che in queste ore sta valutando se far brillare i proiettili sul posto o se trasferirli.

Quando gli operai impegnati nei lavori hanno lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante di Pescara e gli artificieri della Polizia di Stato per una prima valutazione sul da farsi. L’area, messa in sicurezza, è presidiata dalla Polizia municipale. A ritrovare gli ordigni l’azienda con sede a Colli a Volturno del cavaliere del lavoro Francesco Zivolo. L’azienda esegue in tutta Italia lavori di questo tipo.