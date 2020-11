Operazione antidroga dei Carabinieri di Isernia alle luci dell’alba. I militari, coadiuvati dal nucleo cinofili, hanno arrestato cinque appartenenti ad uno dei Clan più importanti di Isernia, quattro uomini e una donna. A breve la conferenza stampa con tutti i particolari dell’operazione che è partita nella nottata e si è conclusa da pochi minuti. I cinque Rom attualmente sono sotto chiave in caserma in attesa di essere trasferiti in carcere.