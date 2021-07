Ancora avvistamenti di cinghiali vicino alle abitazioni. È accaduto a Rio vivo dove alcuni residenti si sono ritrovati circondati da una decina di cinghiali, probabilmente una famiglia al completo, intenti a mangiare tutto quello che trovavano nelle campagne. Non è la prima volta che avvengono episodi del genere con i residenti sempre più spaventati e preoccupati che possa accadere qualcosa. “Spesso usciamo di casa e li vediamo in mezzo alla vegetazione o vicino ai luoghi dove teniamo gli animali. E anche se non li vediamo le loro tracce e le loro impronte restano sul terreno e quindi ci accorgiamo che sono passati. Oramai non se ne può più. Prima questi avvistamenti – raccontano – accadevano di rado, adesso sono sempre più frequenti sia di notte che di giorno. Cosa dovesse succedere se un cinghiale attaccasse i bambini in un periodo dell’anno, come l’estate, dove spesso si trovano a giocare all’aria aperta? Non c’è proprio nulla che si possa fare?”.

Cinghiali vicino alle abitazioni, avvistamenti a Rio Vivo. Residenti preoccupati (LE FOTO) Indietro 1 di 3 Avanti