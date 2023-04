Cinghiali ‘pranzano’ indisturbati in centro a Campobasso (FOTO e VIDEO)

Ancora cinghiali che rovistano tra i rifiuti in pieno centro città. È avvenuto di nuovo in via Iezza, a due passi dalla sede della Regione Molise, a Campobasso. Come si evince dalle immagini che ci sono state girate da un lettore, gli animali mangiano indisturbati nei pressi dei cassonetti dell’immondizia. Non è la prima volta che un simile episodio accade in una strada a due passi dal pieno centro cittadino, dove gli animali vengono attirati dai secchi ricolmi di rifiuti.

Una situazione divenuta ormai insostenibili sia per i danni che creano all’agricoltura, sia per una questione di sicurezza nei centri abitati del Molise.