Cinghiali ospiti d’onore a Campobasso, continuano gli spuntini notturni davanti alle case

Trovano cibo a portata di mano, senza fare alcuno sforzo. Banchettano in ogni angolo della città, dal centro alle strade più periferiche. Stiamo parlando dei cinghiali, ospiti d’onore di Campobasso: la loro presenza è diventata ormai di routine, tanto che gli abitanti ci hanno fatto l’abitudine, non senza però manifestare il proprio sdegno.

Nelle immagini li vediamo mangiare a due passi dalle villette in via Sant’Antonio dei Lazzari, nella notte appena trascorsa. Intanto, continuano le segnalazioni alle autorità competenti, ma nessuno per il momento si è preso la briga di intervenire. Quantomeno per rimuovere l’immondizia ed evitare che i cinghiali possano banchettare tutte le sere indisturbati.