Cinghiali, nuovo avvistamento in pieno centro abitato (FOTO)

Da troppo tempo un autentico flagello per l’agricoltura molisana

Continuano senza sosta gli avvistamenti di cinghiali a Campobasso. L’ultimo, in ordine di tempo, nella serata odierna, mercoledì 7 luglio 2021, nei pressi di via delle Frasche. Una famigliola di ungulati si aggirava tra le strade cittadine alla ricerca di cibo. Anche in questa occasione si tratta di un branco con cuccioli: un incontro con ignari passanti dunque potrebbe anche rivelarsi pericoloso. Cinghiali che da tempo si stanno rivelando un autentico flagello per l’agricoltura molisana.