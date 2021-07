Cinghiali mangiano indisturbati a due passi dalle abitazioni (VIDEO)

Continuano ad arrivare segnalazioni sulla presenza, ormai costante, di cinghiali in città. Gli ungulati, cresciuti esponenzialmente in numero, vengono avvistati con frequenza anche nei centri abitati, dove si spingono alla ricerca di cibo. L’ultimo avvistamento in via Sicilia a Campobasso. Nelle immagini una famigliola che mangia indisturbata a due passi dalle abitazioni. Nei giorni scorsi, per cercare di trovare una soluzione al problema, si è svolto un incontro in giunta regionale (mentre contestualmente fuori dalla giunta c’era una protesta della Coldiretti). La questione cinghiali, come ha annunciato il presidente della regione, Donato Toma, sarà portata anche all’attenzione della conferenza Stato Regioni.