Cinghiali invadono cortile e mettono in fuga anche i cani

Nuova incursione di un branco di cinghiali nel cortile di un’abitazione nella periferia di Fornelli. Animali tanto affamati e aggressivi da mettere in fuga anche i cani della famiglia residente in quella casa isolata. Tanta paura ma, per fortuna, dopo aver scacciato i cani e aver mangiato ortaggi e patate dell’orto, i cinghiali sono andati via. Comunque l’allarme ungulati continua a imperversare in ogni angolo del Molise, creando non poca preoccupazione.