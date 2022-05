Cinghiali in pieno centro a Campobasso: l’ultimo avvistamento in via Monforte

La storia dei cinghiali avvistati in pieno centro abitato a Campobasso si ripete. Nella serata di ieri, lunedì 9 maggio, un paio di esemplari rovistavano allegramente (si fa per dire) tra i sacchi dei rifiuti caduti dai cassonetti di via Monforte in cerca di cibo.

Ormai la diffusione di questi animali è fuori controllo e non è difficile imbattervisi anche in prossimità della propria abitazione o in macchina per strada con il rischio che avvenga un incidente. A nulla finora sono valsi gli appelli e la lettera dello scorso ottobre scritta da oltre cento sindaci al premier Mario Draghi, ai ministri competenti e ai parlamentari molisani affinché intervengano per modificare la legge vigente sul ripopolamento di questa specie animale.