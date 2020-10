Cinghiali in paese, “io salva perché andavo a 30 all’ora”

“Mi sono salvata solo perché andavo a 30 km all’ora”. È questo lo shoccabte racconto che Giuliana Senese, medico pediatra e consigliere comunale di minoranza a Guglionesi, ha fatto del suo incontro con un gruppo di cinghiali. Tutto è avvenuto in una manciata di secondi nella serata di ieri quando è riuscita a superare il primo ma ha impattato contro il secondo. Nelle sue parole, pubblicate su Facebook, la paura per quello che è successo. “Avviso i miei amati compaesani di stare attenti la sera, all’ingresso del paese, una cinquantina di metri oltre il piccolo santuario, perché dei grossi ungulati possono attraversare all’improvviso, mai uno solo ma più di uno.

Ieri sera (martedì 6 ottobre, ndr) uno l’ho schivato il secondo mi ha mandato fuori strada e non solo. Le strade ormai non hanno recinzione e quindi scorazzano liberamente, ormai dentro il paese. Ringrazio i cornuti che qualche anno fa hanno preso la decisione di ripopolare questa razza buttandola qui e la’ così la sera tra volpi, cinghiali e lupi, quando non capita di trovarti qualche cavallo che liberamente corre in mezzo alla strada e planando sulla macchina ti fa vivere un incubo (oltre 3000 euro di danni). Mi chiedo se vivo ancora in un paese civile. Povera Guglionesi, terremotata, alluvionata, incenerita e ora anche invasa. Fate attenzione: ieri sera mi sono salvata solo perche’ sono fifona e guido a 30 all’ora. Cacciatori! Non vi ho mai amati, ma in questo caso!”.