Cinghiali in branco, l’avvistamento a Petrella Tifernina

Gli ultimi avvistamenti li vedevano impegnati in “passeggiate” per il centro della città. Il video che pubblichiamo, però, dimostra come la presenza dei cinghiali in Molise sia costante e che essi si muovano in branchi anche molto numerosi. Il video è stato girato da un nostro lettore nelle campagne di Petrella Tifernina, in contrada Castel Di Rocca e dimostra come i cinghiali possano diventare un problema anche nei centri abitati. Spesso, infatti, si muovono alla ricerca di cibo spingendosi sia nei centri abitati che sulla costa, come dimostrano gli avvistamenti anche in Basso Molise.