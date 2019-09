Cinghiali distruggono un’intera coltivazione di grano, proprietari disperati (la segnalazione)

REDAZIONE

I danni provocati dalla fauna selvatica sono ormai all’ordine del giorno. L’ultima segnalazione ci è giunta da un lettore, cittadino di Campobasso, che pochi giorni fa si è trovato di fronte ad una situazione drammatica per lui e la sua famiglia: l’intero terreno di sua proprietà in contrada San Giovanni in Golfo, coltivato a granone agostinello, era completamente distrutto. Come testimoniano le foto, il prodotto coltivato con tanto lavoro e fatica, su una superficie di circa quattro ettari, non è più recuperabile. «La mia unica fonte di reddito è andata persa in poche ore – afferma l’agricoltore. Sono disperato ma anche arrabbiato. Perché so benissimo che chi di dovere avrebbe potuto e dovuto prendere provvedimenti in tempo. E invece la caccia di selezione al cinghiale è ancora ad un punto fermo. E sono consapevole anche del fatto che nessuno provvederà al risarcimento dei danni irrimediabili che ho subito. La Regione Molise, in seno all’Assessorato all’Agricoltura, in questi casi, dovrebbe agire in favore dei semplici cittadini e lavoratori che, ogni giorno, con tantissimi sacrifici, rinunce e anche debiti, mandano avanti piccole imprese agricole all’interno del territorio. Ma – prosegue – si sa, quando si tratta di assumersi delle responsabilità, tutti tacciono. E intanto io e la mia famiglia ci troviamo a dover fronteggiare un problema non da poco, assolutamente imprevisto, ma che poteva essere tranquillamente evitato da chi avrebbe dovuto occuparsi della questione in tempo».