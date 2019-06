Cinghiali devastano i campi, Regione condannata a pagare

La decisione è stata presa dal giudice di Pace di Campobasso: la Regione Molise dovrà risarcire il titolare di una ditta con sede a Termoli (difeso dall’avvocato Marco Angiolillo). L’uomo ha chiesto la condanna dell’amministrazione per i danni subìti nell’agosto del 2016 «…da parte di un branco di cinghiali nelle piantagioni di ceci coltivate sul terreno…».

«Premesso – si legge nel dispositivo – che nel caso di danni alle culture prodotti da animale selvatico è innegabile che al “sacrificio imposto al soggetto nell’interesse pubblico” (la salvaguardia della fauna selvatica è funzionale alla conservazione della biodiversità e alla protezione di alcune specie animali, che nel loro insieme costituisce patrimonio della collettività) quindi all’interesse collettivo, fa eco un altrettanto importante interesse individuale, costituito dalla protezione dell’impresa agricola (con il raccolto l’imprenditore mira a ottenere un guadagno e fondi per gestire la sua attività… Se non producesse reddito la sua permanenza sul territorio potrebbe essere compromessa con danno alle politiche di sviluppo delle zone rurali per il possibile abbandono delle stesse e, quindi, con un pregiudizio alla collettività) appare evidente – continua il dispositivo – come con il dato letterale il legislatore regionale ha dato rilevanza alla necessità che il danno sofferto riceva una riparazione nella sua interessa non attraverso l’erogazione di un contributo da parte della Regione nei limiti di disponibilità del fondo predisposto e nel rispetto delle condizioni e nelle forme stabilite ma, appunto, attraverso l’integrale risarcimento dell’ingiusto danno subìto…». Per questo il giudice di Pace di Campobasso «accogliendo parzialmente la domanda… ha condannato la Regione Molise…».