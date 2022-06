Ormai è all’ordine del giorno incappare in foto (e video) di cinghiali che invadono i centri abitati di paesi e città. Non ultime queste due immagini postate su facebook che immortalano le bestie che si nutrono dei resti di rifiuti lasciati imprudentemente al di fuori dei cassonetti dell’immondizia in via Quircio a Campobasso.