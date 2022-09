Cinghiali “cenano” indisturbati in pieno centro a Campobasso

Continua l’emergenza cinghiali in Molise e nella serata di domenica 4 settembre, è giunto in redazione un nuovo video di cinghiali a Campobasso. Come si evince dalle immagini, gli animali mangiano indisturbati nei pressi dei cassonetti dell’ immondizia in via Quircio, a due passi dal centro città del capoluogo di regione. Una situazione divenuta ormai insostenibili sia per i danni che creano all’agricoltura, sia per una questione di sicurezza nei centri abitati del Molise.