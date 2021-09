Cinghiali, ancora emergenza. Nuovo incidente nei pressi di Campobasso

Ancora un cinghiale che ha attraversato la strada e ancora un pericolo per gli automobilisti. Appena qualche giorno fa avevamo raccontato la disavventura di un automobilista che ha rimediato il collare per diversi giorni e la macchina distrutta proprio a causa di un cinghiale che ha attraversato la strada all’altezza del campo Selva Piana. Oggi questo ennesimo “incidente”. La “vittima”, in questo caso, è lo stesso cinghiale che non è riuscito a scampare al suo triste destino. L’incidente si è verificato sulla Statale all’altezza delle Gallerie per Campobasso. L’auto non ha potuto evitare l’impatto con l’ungulato. Quella dei cinghiali sta diventando una vera e propria emergenza. Non passa giorno che gli automobilisti non segnalano la presenza lungo le strade molisane degli animali, alcune volte anche in branco. Così come spesso vengono segnalati e avvistati anche nei pressi delle abitazioni come accaduto qualche giorno fa a Rio Vivo.