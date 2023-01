La fotocamera del telefonino dell’automobilista di passaggio li ha immortalati questa notte, mentre pascolavano indisturbati lungo via Pansini, in pieno centro, a Isernia. Si tratta di una bella famigliola di cinghiali che se ne andava a spasso indisturbata, ruminando qua e la, soprattutto nei pressi dei punti di raccolta dei rifiuti. Scene di vita quotidiana a Isernia che oramai deve fare ogni giorno i conti con i cinghiali in libertà che scorrazzano per la città.