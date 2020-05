Cinghiali a spasso per la città: «Si rischia l’incidente». La segnalazione

L’emergenza cinghiali a spasso per le vie di Campobasso non si placa. Sono decine le segnalazioni che ci arrivano dai nostri lettori. Dopo gli avvistamenti di cinghiali dieri sera al Vecchio Romagnoli la storia si è ripetuta anche questa mattina, 9 maggio. Un gruppo di cinghiali a Sant’Antonio dei Lazzari ha creato non pochi problemi. Alcuni automobilisti hanno rischiato l’incidente in auto per schivare il nutrito gruppo di esemplari.