Cinghiali a spasso nella zona di Porta Napoli, ancora avvistamenti

L’ennesimo avvistamento di cinghiali alle porte di Campobasso. Ma è capitato anche di incontrarli nei pressi del centro abitato. L’ultimo in ordine di tempo ce lo segnala un nostro lettore e risale a poche ore fa all’altezza della zona di Porta Napoli. Esattamente verso le 4 del mattino nei pressi dell area di servizio La Madonnella, sulla vecchia strada che una volta collegava Campobasso con l ospedale Cardarelli. Un grosso esemplare per niente intimorito dall’auto se ne andava a spasso al lato della strada. Evidente il pericolo che può derivare da un eventuale impatto. Quest’ultimo avvistamento è avvenuto nel cuore della notte ma non di rado ci si può i battere in cinghiali anche in pieno giorno.