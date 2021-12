Cinghiali a spasso in paese, il sindaco allerta Prefetto e Carabinieri

Continua l’emergenza nella nostra regione

Ancora emergenza cinghiali nella nostra regione. E ancora una volta un sindaco è costretto ad allertare Prefetto e forze dell’ordine per tutelare l’incolumità dei propri cittadini.

I cinghiali (foto) sono tornati nel centro abitato di Petrella Tifernina e il sindaco Alessandro Amoroso si è messo in contatto con il Prefetto ed ha allertato i Carabinieri perché, evidentemente, ha ravvisato pericolo per la propria cittadinanza.

Nell’immagine vediamo un cinghiale, anche di grosse dimensioni, aggirarsi indisturbato in paese ed attraversare la strada. Per fortuna in quel momento nessuno si trovava in zona, altrimenti avrebbe corso un pericolo.

Quelli dei cinghiali rappresenta un problema con cui da mesi e mesi i molisani e gli amministratori locali sono costretti a fare i conti ma per il quale le istituzioni preposte faticano a trovare una soluzione.