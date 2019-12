Cinghiale sulla carreggiata, diverse auto fuori strada e tanto spavento nella notte

CAMPOBASSO. Ennesimo incidente stradale, nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 dicembre, causato da un cinghiale. Il sinistro in territorio di Campobasso, lungo l’arteria che collega il capoluogo di regione a Isernia, all’altezza della galleria Lama Bianca. L’ungulato, di grosse dimensioni, è comparso sulla carreggiata e così gli automobilisti sono stati costretti a effettuare una serie di manovre per evitarlo. Quattro i mezzi coinvolti (alcune vetture sono finite fuori strada proprio per evitare l’animale). Sul posto forze dell’ordine e soccorsi.