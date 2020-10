Ennesimo incidente stradale dovuto alla presenza di cinghiali. Fortunatamente, malgrado l’auto distrutta nella parte anteriore, non si sono registrate gravi conseguenze per il conducente della vettura, che da Campobasso si stava recando a Petrella Tifernina. Poco prima del bivio di Montagano, sulla statale, è “spuntato” improvvisamente un grosso cinghiale. Inevitabile l’impatto con l’auto. E proprio il conducente della vettura sollecita, attraverso una segnalazione al nostro quotidiano «chi di dovere, affinché si trovi una soluzione ad un problema che ormai da anni crea disagi e seri danni in tutto il territorio molisano».