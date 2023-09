Cinghiale sbuca sulla strada, automobilista non riesce ad evitarlo e lo investe

Ancora un incidente, ancora una volta causato dai cinghiali, con cui purtroppo gli automobilisti sono chiamati quotidianamente a fare i conti. E’ accaduto intorno alle 20 di oggi, martedì 26 settembre, sulla Fondo Valle Tappino, in prossimità dello svincolo per Campodipietra.

E’ ancora poco chiara la dinamica di quanto accaduto e l’entità del danno, fatto sta che l’automobilista al volante della Peugeot si è visto tagliare la strada dall’animale, non riuscendo ad evitarlo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, le forze dell’ordine per regolare la circolazione ed i tecnici dell’Anas per la messa in sicurezza del manto stradale