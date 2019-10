Cinghiale record a Bagnoli del Trigno: pesava 205 chili

In Molise mai catturato un esemplare così grande. Intanto un branco di ungulati avvistati nei pressi del carcere di Isernia

Un cinghiale di dimensioni record è stato cacciato nella giornata di ieri nei boschi di Bagnoli del Trigno. L’ungulato pesava 205 chili record. Dovrebbe trattarsi di un record regionale: mai nessuno aveva individuato e catturato un esemplare così grande. A portarsi a casa l’esemplare da record un gruppo di cacciatori della zona.

Ormai gli avvistamenti di cinghiali non sono una novità, ma al di là dei numeri anche le dimensioni degli esemplari sono fuori dal comune.

Intanto la presenza degli ungulati è costante anche alle porte della città di Isernia, in particolare in contrada Le Piane. Ieri sera un branco è stato avvistato non troppo distante dalla rotonda recentemente realizzata nei pressi del carcere Ponte San Leonardo, nello stupore generale di alcuni residenti che si sono visti circa una decina di esemplari scorrazzare liberamente dinanzi alle proprie abitazioni. Alla vista delle auto però gli animali sono fuggiti via, dileguandosi nei prati della contrada isernina.

Ma quello di ieri sera è solo l’ultimo di una serie di avvistamenti. Ormai a Le Piane, fanno sapere i residenti, sono una presenza costante. Tutte le sere gli ungulati fanno razzia tra i campi, spingendosi sin dentro i giardini delle abitazioni.

Ma l’aspetto più urgente di questa vicenda è rappresentato senza dubbio dai danni che gli animali stanno provocando alle coltivazioni della zona.