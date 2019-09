Cinghiale occupa la strada e blocca gli automobilisti

Il video di quanto accaduto l’altra sera a Sessano dove l’ungulato ha seminato il panico

Paura per alcuni automobilisti a seguito di quanto accaduto la scorsa sera nei pressi di Sessano del Molise e documentato in questo video.Un grosso ungulato ha letteralmente occupato la carreggiata bloccando gli automobilisti che tentavano invano di superarlo. Non appena le auto si avvicinavano, l’animale, probabilmente spaventato, cominciava a zigzagare lungo tutto il tratto di strada con il rischio di urtare contro i veicoli. A nulla sono serviti i colpi di clacson. La situazione è tornata alla normalità solo dopo mezz’ora, quando il cinghiale ha deciso di ritirarsi nella fitta vegetazione che costeggia la strada.