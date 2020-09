Un grosso cinghiale é stato trovato morto la notte appena trascorsa sulla fondovalle Tappino nei pressi del bivio di Toro. Vicino alla carcassa sono stati trovati pezzi di auto, il che fa supporre che l’animale sia rimasto ucciso a causa dell’impatto con un mezzo in transito. Ciò a dimostrazione che la continua presenza sui nostri territori di questi animali sia alquanto pericolosa per gli automobilisti in transito.

