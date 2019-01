Cinghiale gli taglia la strada e lo evita per un soffio, paura sulla Bifernina

É ancora emergenza cinghiali in regione. Ci perviene ancora la segnalazione di un’automobilista che avrebbe potuto ferirsi gravemente qualora non avesse avuto i riflessi pronti per evitare l’ungulato che gli si è parato dinanzi all’improvviso mentre viaggiava all’altezza de il ristorante ‘Il Biferno’. Per fortuna solo tanta paura per l’uomo che percorreva la Bifernina, intorno alle 19,30 di ieri, per assistere al Concerto di Capodanno in programma all’Auditorium “Unità d’Italia” di Isernia. L’automobilista di Santa Croce di Magliano per un soffio ha evitato lo scontro con l’animale e a seguito di questo episodio che lo ha coinvolto direttamente lancia il seguente appello: «Fate qualcosa per evitare che si verifichi quello che è successo sull’autostrada A1».

Il nostro segnalatore, infatti, si riferisce al tragico incidente verificatosi questa mattina alle 4, lungo l’autostrada A1, dove l’attraversamento di un branco di cinghiali sulla carreggiata ha provocato un violento tamponamento a catena. Il bilancio è di un morto e 10 feriti.