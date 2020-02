Cinghiale avvistato in città, automobilista salva per miracolo

CAMPOBASSO. Poteva avere conseguenze davvero serie l’arrivo improvviso di un cinghiale in via Labanca a Campobasso nei pressi del mulino Pallante. A segnalarcelo una nostra lettrice che se lo è visto sbucare dal ciglio della strada, ma per fortuna è riuscita a frenare con l’automobile e ad evitare l’impatto con il grosso animale. Non è la prima volta che in città ci si imbatte in situazioni di questo genere e, come accaduto anche alla nostra lettrice, solo il caso ha voluto che non accadesse nulla di grave. Per cui, ancora una volta, l’invito accorato a chi di dovere a prendere contromisure adeguate per risolvere definitivamente il problema prima che qualcuno si faccia male seriamente.