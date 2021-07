E’ accaduto ancora e anche stavolta ci è mancato poco che, per l’ennesimo ignaro automobilista, la disavventura si trasformasse in tragedia. Nella tarda serata di domenica scorsa, poco prima delle 22, sulla fondovalle Tappino, in territorio di Toro e più precisamente al bivio per Monacilioni, un grosso cinghiale ha attraversato la carreggiata ed è stato centrato in pieno da un’auto che stava percorrendo il tratto di strada in direzione Campobasso. Impatto violentissimo tanto da far scattare entrambi gli airbag, auto danneggiata e cinghiale “stecchito”. Lo sfortunato automobilista, dopo i primi momenti di comprensibile choc, ha chiamato subito i Carabinieri al 112 per avvertirli dell’accaduto. E sul posto è giunta poco dopo anche una pattuglia del Radiomobile. Inutile riaffermare che il danno al mezzo (seppur considerevole) è ben poco rispetto a quello che sarebbe potuto accadere se il conducente avesse tentato di evitare l’impatto. Quella dei cinghiali, dunque resta un’emergenza molto pesante e non solo per i continui avvistamenti che si continuano a registrare nei pressi dei centri abitati.

Cinghiale abbattuto da un’auto. Paura sulla Statale (foto) Indietro 1 di 4 Avanti