Cinghiale a spasso tra mare e campagna fa razzia di “generi alimentari”

L’avvistamento nella zona di Rio Vivo in piena notte. Saccheggiati alberi di mele e intere piantagioni di pomodori

Gli avvistamenti stanno diventando una consuetudine nelle zone dell’entroterra dove, purtroppo, gli automobilisti sono costretti a farci i conti quasi tutti i giorni, ma sulla costa non erano (fortunatamente) così frequenti. Questa volta, invece, arriva da Termoli la notizia di un presunto avvistamento di un cinghiale. La zona è quella di Rio Vivo dove alcuni residenti hanno parlato di un esemplare che si aggirerebbe nei tratti più di campagna facendo razzia di tutto quello che di “commestibile” troverebbe sul suo cammino dalle mele a intere piantagioni di pomodori. Nessuna istantanea della nuova irruzione avvenuta in piena notte e in un territorio dove non c’è la pubblica illuminazione ma i residenti della zona raccontano di aver trovato le «impronte delle zampe per terra». L’unico episodio di cinghiale a Termoli si era verificato più di un anno fa quando si era scatenata la caccia aperta per le strade della città. Purtroppo invece le incursioni stanno diventando sempre più frequenti nelle zone di collina dove gli ungulati distruggono intere coltivazioni. (foto archivio)