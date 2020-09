Cinghiale a spasso lungo via del Mare, paura per un automobilista

L’avvistamento è avvenuto durante la notte creando non poca apprensione nell’automobilista che si è trovato di fronte un cinghiale, sembrerebbe di grosse dimensioni che camminava tranquillamente nel mezzo della strada prima di rientrare in un boschetto. L’avvistamento è avvenuto nella zona di via del Mare, l’arteria che collega il lungomare con Porticone e San Pietro a Termoli. Tutto è avvenuto in pochi secondi. L’uomo stava guidando la sua vettura quando l’animale gli sì è parato davanti per fortuna senza impattare la vettura e poi ha continuato tranquillamente la sua passeggiata. Non è la prima volta che in quella zona e lungo la strada che conduce a San Giacomo avvengono avvistamenti di cinghiali che scendono a valle in cerca di cibo.