Cinghiale a spasso in pieno centro a Termoli (FOTO E VIDEO)

Non c’è giorno che passi senza la segnalazione di cinghiali in strada. Da ogni parte del Molise arrivano video e fotografie che documentano la presenza di questi animali nelle zone abitate e non più solo in campagna.



Questa mattina, mercoledì 12 ottobre, l’ultimo avvistamento è stato fatto in pieno centro a Termoli. È stato Filippo Cantore ad immortalare l’esemplare che se ne andava a spasso prima nei pressi della stazione ferroviaria e poi nei pressi del Castello Svevo, sotto piazza Sant’Antonio.

La presenza dei cinghiali in pieno centro rappresenta un problema di sicurezza non solo per gli automobilisti ma anche per i pedoni.

Oggi, secondo i numeri ufficiali dell’Ispra, sono oltre un milione i cinghiali in Italia: erano più di 300mila nel 2000 e circa 900mila nel 2010.

FOTO: Filippo Cantore