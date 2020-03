Cinesi in fuga da Isernia, serrande abbassate nei maxi store

Fuga dalla città. I due maxi store cinesi di Isernia hanno abbassato le serrande e non si sa se, per qualche giorno, o per sempre. Entrambi a quartiere San Lazzaro, a qualche centinaio di metri uno dall’altro, i due piccoli centri commerciali, che vendono di tutto, hanno sempre fatto affari, pieni di clienti a caccia di merce a basso costo. Negli ultimi giorni, però, con l’aumento esponenziale della psicosi collettiva causata dal Coronavirus in quei negozi non entrava più nessuno. Da qui la decisione di abbassare le saracinesche e aspettare che finisca la bufera. Intanto il Comune ha dettato regole, che valgono per tutti, per contenere possibili contagi. C’è la conferma della chiusura dell’auditorium, del Centro anziani e dei mercati del giovedì e del sabato. Quest’ultima decisione solleva più di qualche perplessità, visto che i mercati sono all’aperto e le possibilità di contagio sono davvero minime. Ma quando è guerra, è guerra e quella in corso cob il Coronavirus d’Apollonio la prende molto seriamente. Ancora chiusi anche gli asili privati e le ludoteche, per bar e ristoranti prescrizioni severe sulle distanze da mantenere tra le persone.