Cinema Isernia, la vice sindaca Vinci: “Presto un nuovo bando di gara per l’assegnazione dei locali”

La vice sindaca di Isernia, Federica Vinci, ha voluto fare chiarezza sulla gestione dei locali del cinema con un post dal suo profilo social ufficiale. Di seguito il testo:

“Come spiega la Pagina del Comune IserniaInforma, tra varie problematiche, il contratto per la gestione dei locali del Cinema fatto con l’attuale gestore è scaduto ormai da tempo e, per legge, non può essere prorogato o rinnovato.

Considerate queste condizioni, il Comune si è trovato costretto a chiedere indietro le chiavi dei locali.

Tuttavia, ben consapevoli dell’importanza del cinema per la nostra città, la strada che porterà ad un nuovo bando di gara per l’assegnazione dei locali del cinema verrà percorsa nel minor tempo possibile.

In questo modo e per la prima volta, non solo la situazione del cinema sarà in regola in termini di contratto e affidamento, ma sarà anche regolamentata proprio grazie al regolamento che è stato approvato in Consiglio Comunale ieri sera.

Insomma, con un pò di pazienza, il cinema tornerà a funzionare e a riscaldare le nostre lunghe serate invernali!”.