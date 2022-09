Cinema in festa, le cinque giornate

di Marianna Meffe

È valida ancora per oggi (22 settembre), l’iniziativa Cinema in Festa, una serie di cinque giornate volte a incentivare l’afflusso del pubblico in sala.

Con un vasto repertorio di film a disposizione, in questi giorni il prezzo sarà bloccato a 3.50 euro in tutti i cinema aderenti e per tutti i film a disposizione.

L’iniziativa è stata confermata fino al 2026, con due appuntamenti annuali: uno a settembre e uno a giugno.

A questa prima edizione inoltre è associato anche un concorso, che permetterà al fortunato vincitore di avere il biglietto del cinema gratis per tutti i giorni dell’anno.

In Molise aderisce il Maestoso di Campobasso. Un’ottima occasione per riprenderci anche questo spazio, a lungo sottrattoci dal Covid, e ridargli il giusto valore.