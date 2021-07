“Cinema al Corso”. L’appuntamento di domani: “Spirit il ribelle”

CAMPOBASSO. Martedì 20 luglio, alle ore 21.30, per la seconda serata di “Cinema al Corso” a Piazza della Vittoria verrà proiettato il film d’animazione Spirit il ribelle, del regista Elaine Bogan, con la coregia di Ennio Torresan, su una sceneggiatura scritta dal creatore della serie, Aury Wallington.

“Cinema al Corso” è la rassegna cinematografica curata dall’Associazione culturale Kiss Me Deadly e proposta per il terzo anno di fila dall’assessorato alla Cultura del comune di Campobasso nel cartellone degli eventi di “Luglio in Città”.

La pellicola che verrà proposta martedì sera è il sequel del film del 2002 Spirit – Cavallo selvaggio, ed è il remake cinematografico della prima stagione della serie animata Spirit: Avventure in libertà. A fine XIX secolo, Lucky Prescott è una ragazzina della costa orientale orfana di madre – una cavallerizza morta in un incidente durante una performance – e cresciuta dall’amorevole zia Cora. Indisciplinata e un po’ selvaggia, dopo l’ennesima bravata Lucky viene condotta dalla stessa Cora dal padre Jim, spedito nell’avamposto di frontiera Miradero per costruire la ferrovia. Tra montagne, pascoli e specchi d’acqua, Lucky trova finalmente la propria dimensione e rimane affascinata da Spirit, un mustang intrepido che lei sola saprà domare. Con le nuove amiche Abigail and Pru, Lucky salverà Spirit e il suo branco dalle mire dei ladri di cavalli e trovare così un inatteso legame con la madre.

L’ingresso a questo come al resto degli spettacoli di “Cinema al Corso” che si terranno ogni sera fino al 23 luglio in Piazza della Vittoria a Campobasso, sarà gratuito, con però posti numerati e prenotazione obbligatoria tramite apposita pagina alla quale si viene indirizzati inquadrando il codice QR presente sulle locandine dell’evento, oppure utilizzando il seguente indirizzo web: https://www.amtm.it/tkt02/web/index.php

Le prenotazione on-line dei biglietti per gli spettacoli verranno abilitate direttamente a partire dalla mezzanotte del giorno stesso dello spettacolo.

La prenotazione sarà valida fino alle ore 21,10. Trascorso tale orario senza che il titolare si presenti all’ingresso sarà annullata e il posto verrà reso nuovamente disponibile a chi ne faccia richiesta.