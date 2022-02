Cimitero senza pace, saltate le coperture dei tetti che sono finite sulle lapidi

L’episodio nella zona nuova della struttura di Campobasso

Cimitero di Campobasso senza pace. Dopo gli allagamenti degli scorsi anni e dopo essere rimasto al buio nelle recenti settimane, ora è la volta della copertura dei tetti saltata.

La foto c’è giunta da un nostro lettore che questo pomeriggio, venerdì 25 febbraio, ha trovato questa situazione dopo essersi recato a salutare un proprio caro. Le lastre di plastica nera a copertura del tetto, che fungono da impermeabile, sono completamente saltate a causa del vento, finendo sulle lapidi nella zona nuova del cimitero. Non è la prima volta che accade una situazione del genere, ma in passato è sempre successo nella parte vecchia e soprattutto dopo giornate di grande maltempo. Stavolta è successo nella zona nuova e non è che il tempo sia stato particolarmente inclemente. L’accaduto è stato segnalato agli addetti del cimitero e ci auguriamo che si possa porre rimedio al più presto a tale situazione.