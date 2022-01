Cimitero per animali d’affezione, definito il percorso per realizzarlo

In commissione consiliare Urbanistica del Comune di Campobasso si è discusso dell’Odg presentato dal capogruppo della Lega, Alberto Tramontano, già votato all’unanimità dall’Aula

“Finalmente l’amministrazione comunale dà seguito ad una chiara espressione del Consiglio comunale che ha inteso raccogliere le sollecitazioni di tantissimi cittadini, che non si rassegnano a considerare gli animali di affezione come rifiuti da smaltire, ma come compagni di vita da rispettare e accompagnare fino alla fine”. Lo ha affermato il capogruppo della Lega, Alberto Tramontano, a margine della Commissione “Urbanistica” del Comune di Campobasso in cui ha presentato un ordine del giorno che prevede la realizzazione di un cimitero comunale per animali di affezione e votato all’unanimità dal Consiglio comunale.

L’esponente leghista ha anche ringraziato il presidente della Commissione Urbanistica, Pio Bartolomeo, “per avere seguito l’iter amministrativo e per aver prospettato un programma concreto per la realizzazione del cimitero per animali d’affezione. La buona politica propone, condivide, decide e realizza – ha sottolineato Tramontano- e dà risposte ai cittadini. Ora è necessario predisporre un Regolamento comunale snello ed efficace – ha concluso il capogruppo della Lega – per la gestione del cimitero comunale per gli animali d’affezione, che diventerà un luogo per prolungare la relazione che lega gli essere umani ai compagni di viaggio e di vita a quattro zampe”.