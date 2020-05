Cimitero, la struttura torna fruibile dopo due mesi di restrizioni

Dopo quasi due mesi da domani mattina, 5 maggio, sarà di nuovo fruibile il cimitero di Termoli. La comunicazione è arrivata direttamente dal Comune di Termoli. La struttura era stata chiusa all’inizio del lockdown per evitare l’escalation di contagi ed era rimasta chiusa per settimane al pari di altri luoghi pubblici come il parco comunale Girolamo La Penna e i parchetti dei vari quartieri cittadini. Adesso questa comunicazione che aiuta sicuramente ad allentare i divieti che l’emergenza Covid-19 aveva imposto alla città. La struttura resterà aperta dalle 8 alle 18.