Cimitero, in atto le operazioni di trasferimento delle salme

REDAZIONE

Dopo la bomba d’acqua che ha colpito venerdì la città di Campobasso, ed in particolare il cimitero, da ieri pomeriggio è in atto l’estumulazione delle 32 salme che erano nella zona nuova, completamente allagata.

Insieme agli operai del comune di Campobasso e quelli della ditta che ha fatto i lavori, presenti i parenti dei defunti che, affranti, stanno assistendo alla traslazione delle salme. “È vergognoso. I nostri cari non possono riposare nemmeno adesso” hanno detto. “Non credo che la ditta appaltatrice non sapesse che questa zona è soggetta ad allagamenti. Anche perché qui c’è una falda acquifera e lo sanno tutti. Pretendono solo il pagamento immediato dei loculi altrimenti nemmeno tumulano i nostri morti” hanno spiegato i presenti. Intanto nella zona nuova sono state messe altre transenne per delimitare l’ulteriore cedimento del pavimento.