Cimitero di Campobasso: un eterno cantiere

Dopo l’allagamento di settembre, i cittadini hanno dubbi ed incertezze sulla struttura di San Giovanni dei Gelsi

Già durante i lavori di realizzazione della nuova ala del cimitero cittadino di San Giovanni dei Gelsi a Campobasso, alcuni cittadini avevano lamentato alcune stranezze come, per esempio, la presenza di una falda acquifera proprio nella zona della nuova costruzione.

Una situazione che, durante i lavori di edificazione, aveva creato non pochi disagi ai loculi di fronte che con le continue piogge e la neve, durante quasi tutto l’inverno, sono stati ricoperti di fango e terra. Ma la vera nota stonata è arrivata ad inizio settembre quando con le abbondanti piogge la parte sotterranea del nuovo edificio, dove erano già seppellite 32 salme, sì è completamente allagata portando così il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, a chiedere alla ditta esecutrice dei lavori di traslare le 32 salme, per trasferirle nella zona alta della struttura in costruzione, dove in realtà i lavori erano e sono ancora in fase di realizzazione.

Una situazione questa che ha destato non poco sgomento tra i familiari dei 32 morti che nel giro di poche ore dalla loro sepoltura sono stati costretti a vedere la riapertura dei loculi per il trasferimento dei propri cari. Circostanza aggravata dal fatto che non era possibile arrivare al secondo piano della struttura dato che non c’era la scala per accedervi, visto che i lavori erano ancora in fase di realizzazione.

Oggi l’unica novità è che è stato creato una specie di ponticello per arrivare al secondo piano della struttura e dare la possibilità ai parenti dei defunti di fargli visita e portare loro dei fiori. Intanto la scala che dal piano terra dovrà portare al secondo piano è ancora in fase di realizzazione. Intanto gli escavatori della ditta appaltatrice hanno ripreso a funzionare. Per questo non sono mancate le polemiche e le segnalazioni da parte dei cittadini. Sono stati tanti i campobassani che si sono chiesti cosa ancora ci sia da costruire nel poco spazio che rimane tra le due strutture già messe in piedi. Intanto il cimitero di Campobasso sembra un cantiere eterno con macchinari al lavoro da una parte e dall’altra il degrado e l’abbandono come ad esempio possiamo vedere dalle immagini con uno degli ingressi del cimitero con una pavimentazione crollata e la zona transennata ormai da due mesi.

Chi e che cosa bisogna aspettare per rimettere a posto? È quello che si chiedono i cittadini. Chi e che cosa bisogna aspettare per dare un minimo di decoro al cimitero? Un luogo di per se già triste ed angusto. I campobassani aspettano una risposta e l’intervento degli organi competenti.