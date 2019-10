Anche sei piani a piedi per gli anziani che vanno a visitare i propri cari

CAMPOBASSO. La segnalazione è arrivata dai nostri lettori: l’ascensore del cimitero cittadino è off-limits da ormai due mesi. Nell’indifferenza generale. Senza che nessuno delle persone preposte abbia provveduto a riparare il guasto; e così accade che persone anziane, che si recano anche più volte durante la settimana a trovare i propri cari, siano costretti a salire anche sei piani a piedi.

«L’ascensore del cimitero – fanno sapere dall’amministrazione comunale – a cui si fa riferimento nell’articolo sarà riavviato tra lunedì e martedì mattina in via provvisoria al fine di consentirne il funzionamento almeno per la festa dei morti. Dopodiché dovranno essere eseguiti dei lavori di protezione della cabina ascensore, visto che quando piove con vento, si allaga il vano ascensore causandone il malfunzionamento».