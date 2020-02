Cimitero, arriva l’ok all’ampliamento della struttura

Il sì a maggioranza in consiglio comunale. Approvata anche la mozione che inserisce il Borgo di Termoli tra quelli più belli d’Italia

Nessuna discussione sulla questione del raddoppio della tratta ferroviaria e sulla sopravvivenza della stazione di Termoli, in compenso, però, ci sarà l’ampliamento e la nuova gestione del cimitero comunale. E’ quanto è stato approvato a maggioranza nella seduta dell’assise civica di Termoli. Si tratta di una approvazione importante considerando lo stato di collasso della struttura che si trova alle porte della città. Sotto la lente sono andate anche a finire le osservazioni presentate da Ciro Stoico il 10 dicembre 2019 e dall’avvocato Katia Palladino per conto della signora Adriana Ritucci il 13 dicembre 2019. Entrambe sono state accolte solo parzialmente: il primo sulla questione della VAS (Valutazione Ambientale Strategica) la cui procedura non è stata attivata per la variante al piano regolatore, accolta anche in consiglio con 15 voti favorevoli. La seconda controdeduzione, oltre a confermare l’assenza della VAS, rimarca la necessità di conservare il limite minimo di 50 metri dagli edifici già preesistenti per la costruzione della nuova cinta cimiteriale. Quest’ultimo punto è stato respinto dal terzo settore – programmazione gestione e governo del territorio, in seguito alla nota dell’Asrem, datata 6 giugno 2018, che “ha espresso parere favorevole

all’ampliamento del cimitero, non rilevando motivi ostativi all’approvazione della riduzione della distanza del confine dell’impianto cimiteriale dagli edifici esistenti”. E’ passata la mozione sul Borgo Antico proposta dalla consigliera di maggioranza e presidente della IV Commissione Fernanda De Guglielmo che ha richiesto l’inserimento del paese vecchio nel club dei Borghi più Belli d’Italia. Altra mozione che è stata approvata a maggioranza.