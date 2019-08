Cimitero allagato, Gravina dispone la traslazione delle salme presenti nella zona

Questa mattina il sopralluogo e la decisione: «Mi scuso con le famiglie ma ci sono chiare responsabilità dell’impresa che gestisce il servizio»

Ieri pomeriggio il violento temporale che ha causato il nuovo allagamento di parte del cimitero di Campobasso. In serata le proteste, legittime, di molti familiari dei defunti che hanno chiesto rispetto e dignità (l’articolo QUI). Questa mattina il sopralluogo dell’amministrazione comunale e la svolta.

«Dopo la bomba d’acqua che si è scatenata sulla città ieri pomeriggio, causando allagamenti in una delle zone di recente costruzione nel cimitero di Campobasso, questa mattina – ha comunicato il sindaco di Campobasso Roberto Gravina – io e l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Amorosa, accompagnati dai tecnici comunali e dai responsabili dell’impresa che gestisce la costruzione e la vendita dei loculi, ci siamo recati sul posto per un sopralluogo, incontrando anche le famiglie dei defunti tumulati in quella zona.

Abbiamo disposto, con un’ordinanza che verrà emessa in giornata, le estumulazioni delle salme interessate, in modo tale che i defunti che si trovano in quella zona del cimitero che è stata invasa da acqua e fango vengano tutti trasferiti per garantire innanzitutto il rispetto del dolore dei familiari che sono giustamente provati dalla situazione che si è venuta a creare e con i quali mi scuso come Amministrazione.

Purtroppo, ci sono state chiare responsabilità in merito da parte dell’impresa che gestisce per conto del Comune questo servizio.

Responsabilità che provvederemo poi ad accertare in modo più approfondito, lo dobbiamo a queste famiglie ma anche a tutti i cittadini di Campobasso, indistintamente.

Sin da oggi pomeriggio e per tutta la giornata di domani, domenica 1 settembre, con la presenza dei familiari dei defunti, si svolgeranno i lavori di traslazione delle 32 salme che verranno portate nella parte superiore del cimitero e nell’arco di 10 giorni c’è l’impegno dell’impresa a realizzare una rampa per rendere accessibile questa nuova zona.

Le famiglie, con le quali ci siamo confrontati apertamente e direttamente sul luogo, convengono con noi che la cosa più importante ora è intervenire in modo immediato.

Per ora, procederemo a una traslazione che per la maggior parte delle salme sarà provvisoria, in attesa che poi vengano effettuati i lavori e gli adeguamenti necessari.

A tutte le famiglie che hanno i propri cari tumulati in quella zona del cimitero – ha concluso Gravina – vanno garantite le giuste e doverose condizioni per continuare a rendere visita ai propri cari».

