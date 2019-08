Cimitero allagato, cittadini furiosi: «Un luogo indegno, dolore su dolore» (FOTO)

CAMPOBASSO. Ormai questo mese di agosto chi ha abituati a continue stranezze meteorologiche che prendono il sopravvento in particolar modo durante il pomeriggio. Oggi, per esempio, in alcune zone della città, (via 24 maggio e via San Giovanni) un forte vento accompagnato da una pioggia violenta ha seminato devastazione soprattutto nel cimitero dove sono state divelte alcune mattonelle e si sono allagati anche i corridoi che attraversano i loculi e le cappelle. La griglia di ridotte dimensioni non ha potuto tamponare l’enorme quantità di acqua e fango. Tante le telefonate giunte alla nostra redazione di cittadini indignati: «La galleria dove sono i nostri cari era invasa di acqua e fango, è una situazione vergognosa ed indecente. Intanto vorrei sapere se c’è l’agibilità di quella struttura fatiscente, ma vorrei poi sottolineare che è una grave mancanza di rispetto sia per i defunti che riposano in quel luogo indegno, sia per noi familiari. E’ dolore che si aggiunge al dolore. Tutti sono al corrente di quello che succede lì con le piogge e questa situazione va risolta al più presto altrimenti adiremo le vie legali. Abbiamo pagato gli stessi soldi per i loculi di quelli che sono all’aperto e chiediamo che i nostri cari vengano spostati. Non è giusto».